Фильм «Анастасия» снимает в Пскове документалист Валерий Шатин
Известный режиссер-документалист Валерий Шатин снимает в Пскове фильм об Анастасиевской часовне. Об этом сообщает отдел фресок Псковского музея-заповедника в группе в соцсети «ВКонтакте».
«Благотворительный Фонд имени Е. И. Рерих приступил к съёмке фильма под рабочим названием «Анастасия» - значит «Возрождение», - отметили музейщики.
Валерий Шатин взял интервью у псковских специалистов о судьбе часовни.
Ранее сообщалось, что благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих начал сбор пожертвований на сохранение часовни. Работы будут проходить в три этапа: составление проектной документации, противоаварийное укрепление и реставрация живописи.
Фонд «Внимание» также присоединяется к проекту реставрации Анастасиевской часовни, планируя собрать 300 тысяч рублей, недостающие для составления проекта реставрации живописи.