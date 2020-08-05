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Общество

Фильм «Анастасия» снимает в Пскове документалист Валерий Шатин

Фото: "Фрески Пскова Pskovmural".

Известный режиссер-документалист Валерий Шатин снимает в Пскове фильм об Анастасиевской часовне. Об этом сообщает отдел фресок Псковского музея-заповедника в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Благотворительный Фонд имени Е. И. Рерих приступил к съёмке фильма под рабочим названием «Анастасия» - значит «Возрождение», - отметили музейщики.

Фото: "Фрески Пскова Pskovmural".

Валерий Шатин взял интервью у псковских специалистов о судьбе часовни.

Фото: "Фрески Пскова Pskovmural".

Ранее сообщалось, что благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих начал сбор пожертвований на сохранение часовни. Работы будут проходить в три этапа: составление проектной документации, противоаварийное укрепление и реставрация живописи.

Фонд «Внимание» также присоединяется к проекту реставрации Анастасиевской часовни, планируя собрать 300 тысяч рублей, недостающие для составления проекта реставрации живописи.

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