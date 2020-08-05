Здание Лухновской школы горело в Псковском районе

13:11, 05 августа 2020, ПАИ

В деревне Лухново Псковского района произошло возгорание в здании бышей школы. Об этом с утра 5 августа написали очевидцы в группе «Инцидент. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В сводках ГУ МЧС России по Псковской области уточняется, что 5 августа в 4:52 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения в деревне Лухново.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в здании выгорела кровля и второй этаж. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы электросети здания.

Для ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники и 18 человек.