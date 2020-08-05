Псковская организация задолжала сотрудникам более 1,7 млн рублей зарплаты

13:25, 05 августа 2020, ПАИ

Работникам псковской организации вернули более 1,7 млн рублей зарплаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Свыше 1,7 миллиона рублей задолженности по зарплате получили 12 работников псковской организации благодаря действиям судебного пристава-исполнителя.

Исполнительные производства о взыскании задолженности по оплате труда в отношении одной из псковских организаций по строительству инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения были возбуждены в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств.

12 работников организации не получили свою заработную плату в общем размере 1,7 миллиона рублей.

С целью установления имущественного положения должника-организации судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы. У организации имеется движимое имущество в виде 17 автотранспортных средств. В отношении автомобилей был вынесен запрет на регистрационные действия.

Меры судебного пристава-исполнителя на организацию подействовали, сумма задолженности в 1,7 миллиона рублей оплачена в полном объёме. Гражданам возвращена их законная выплата за труд.

С начала года судебные приставы УФССП России по Псковской области помогли работникам разных предприятий области получить долги по зарплате в полном и частичном объёме на общую сумму в 4 миллиона 326 тысяч рублей.