Михаил Ведерников занял четвёртое место в медиарейтинге губернаторов СЗФО
В медиарейтинге губернаторов СЗФО Михаил Ведерников занял четвёртое место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия».
В рейтинге губернаторов Северо-Западного федерального округа Михаил Ведерников занял четвертое место, его медиаиндекс составил 30 740,1 по итогам обработки 6 076 сообщений СМИ.
На первом месте – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором оказался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, третью строчку занял временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба.