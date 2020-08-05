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Общество

Вышла новая книга из саги «Сумерки»

Фото: AMAZON.COM.

Стефани Майер выпустила новую книгу «Солнце полуночи». В этом романе повествование ведется от лица вампира Эдварда Каллена, пишет РБК.

Писательница рассказала, почему работала над книгой 12 лет. «Причина, почему роман не был опубликован раньше, заключалась в том, что я не могла его закончить — мне пришлось отложить книгу на неопределенный срок», - объяснила Майер.

Она сообщила, что остановила работу над романом, когда в интернете появились несколько глав: люди, которым Майер давала черновики, копировали текст и нелегально его распространяли. «Это сильно меня потрясло», - сказала она.

По словам автора «Сумеречной саги», книга писалась долго, потому что она «походила на борьбу за каждое слово». «Некоторые мои романы приходили ко мне сами, а я просто переносила на бумагу то, что мне надиктовывал внутренний голос. Это было весело и увлекательно. Но нынешняя книга походила на борьбу за каждое слово», - поделилась женщина.

Фото: filmpro.ru.

«Мне кажется, людям будет интересно узнать, что Эдвард — очень тревожный персонаж. Пока я писала роман от его лица, тревога Эдварда в сочетании с моей была колоссальна. Начинает герой уверенно, но полностью разрушается к финалу: Белла просто разбивает его на мелкие осколки. Я думаю, в «Сумерках» он выглядит сильным и уверенным в себе. Но на самом деле он совсем не такой», - рассказала автор.

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