Школьный музей из Плюссы стал призёром всероссийского конкурса

16:57, 05 августа 2020, ПАИ

Комната боевой славы в Плюсской средней общеобразовательной школе заняла третье место во всероссийском конкурсе партии «Единая Россия» «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны» в номинации «Сельский музей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Конкурс проводился в два этапа - региональный и федеральный, в двух номинациях: «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей». Принять участие в нем могли, соответственно, городские и сельские средние образовательные учреждения, в которых есть музей, комната или уголок краеведческого и военно-исторического профиля, имеющие в своем составе экспозиции боевой славы и трудового подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Региональный этап проходил с февраля по 22 мая 2020 года. На него поступило 3176 заявок из 77 субъектов РФ.

В Псковской области в региональном этапе конкурса приняли участие 137 школьных музеев. Победителями стали музей имени маршала К.К. Рокоссовского средней общеобразовательной школы, носящей имя Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского, в г. Великие Луки и комната боевой славы в школе поселка Плюсса. Они и представили Псковскую область на всероссийском уровне.

Для участия в федеральном этапе количество презентаций музеев-победителей регионального этапа составило 148: по номинации «Городской музей» - 75 презентаций, по номинации «Сельский музей» - 73 презентации.

Эксперты оценивали представленные материалы по трехбалльной системе по пяти критериям, определенным Положением о конкурсе. На основании полученных экспертных оценок был составлен рейтинг. Победителями федерального этапа конкурса в двух номинациях стали 94 музея.

«У нас в регионе проводится огромная работа в направлении развития школьных музеев, и высокая конкурсная оценка еще раз это подтверждает. Эксперты дали 25,4 балла Плюсскому школьному музею. От победителя по федеральному округу нас отделило менее 5 баллов. Надеюсь, что в следующий раз мы сможем претендовать на первое место. Но самое главное, конечно же, что экспозиции боевой славы и трудового подвига советского народа в годы войны, созданные в школьных музеях, дают возможность школьникам получить знания по истории родного края и страны. Это важная миссия по сохранению исторической памяти», - отметил региональный координатор партпроекта «Историческая память» в Псковской области Александр Голышев.

Занявших первые места в каждой из номинаций (16 руководителей музеев и 16 учащихся-активистов музейного дела из 8 федеральных округов) планируется пригласить для награждения в Москву 7 сентября.

Напомним, всероссийский конкурс «Лучший школьный музей/уголок/комната памяти Великой Отечественной войны» проводился на основании решения Президиума Генерального совета партии.