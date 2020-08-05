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Общество

«Экопром» примет участие в экологической акции «Зелёная весна» в Гдове

В Гдове в экологической акции «Зелёная весна» примет участие «Экопром». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Для проведения уборки территории городской крепости, которая состоится 13 августа, региональный оператор по обращению с ТКО выделит 400 120-литровых фирменных пакетов. Также будет организован вывоз собранного на субботнике мусора.

Весной акция не была проведена из-за пандемии коронавируса, поэтому ее перенесли на более поздний срок.

На сегодняшний день территория крепости заросла высокой травой и кустарником, повсюду валяются кучи бытового мусора.

«Каждые выходные по этим местам проходят сотни туристов. Мы сами ходим каждый день, а скоро соберёмся здесь, чтобы вместе отпраздновать День города. Пора срочно навести порядок в нашем главном историческом уголке. И силами городской администрации тут не справиться, нужно проявить любовь к своему городу и приложить усилия всем гдовичам», — отметили организаторы субботника.

Принять участие в субботнике может любой желающий. Сбор — 13 августа в 11:00 на набережной, у Дома культуры. По возможности при себе необходимо иметь грабли, вилы, лопаты, уборочную технику.

В акции «Зелёная весна» гдовичи впервые приняли участие в 2019 году. Тогда жители города и района стали победителями во всероссийском конкурсе, организованном Неправительственным экологическим фондом им. Вернадского и Всероссийским обществом охраны природы.

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