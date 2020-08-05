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Общество

Ремонт дороги Заполье – Гдов досрочно завершили в Плюсском районе

В Плюсском районе завершили ремонт дороги Заполье – Гдов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

На 1,5 месяца раньше был сдан объект в Плюсском районе. Ремонт 10,8 км дороги был проведён в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Помимо самого дорожного покрытия, подрядчик уложил асфальтобетонную смесь на пересечения и съезды, укрепил обочины, отремонтировал 10 автобусных остановок и на пяти из них установил павильоны.

Пробы дорожного полотна, испытанные в лаборатории, показали хороший результат.

«Достойная работа. Так держать», - подчеркнул губернатор.

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