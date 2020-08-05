Ремонт дороги Заполье – Гдов досрочно завершили в Плюсском районе
В Плюсском районе завершили ремонт дороги Заполье – Гдов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
На 1,5 месяца раньше был сдан объект в Плюсском районе. Ремонт 10,8 км дороги был проведён в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Помимо самого дорожного покрытия, подрядчик уложил асфальтобетонную смесь на пересечения и съезды, укрепил обочины, отремонтировал 10 автобусных остановок и на пяти из них установил павильоны.
Пробы дорожного полотна, испытанные в лаборатории, показали хороший результат.
«Достойная работа. Так держать», - подчеркнул губернатор.