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Начальник псковской пожарной части заставлял подчинённых отдавать ему свои премии

Фото: СУ СК России по Псковской области

Отдавать свои премии заставлял подчиненных начальник пожарной части в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Подозреваемый заставил своих подчиненных сотрудников передать ему часть единовременной денежной премии по итогам работы в 2019 году.

Потерпевшие, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий по службе, выполнили его незаконные требования и передали ему денежные средства в сумме более 60 тысяч рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению.

5 августа следователи провели более 10 обысков в Пскове и Пушкинских Горах, в том числе по месту жительства подозреваемого, в его автомобиле и рабочем кабинете. Изъяты денежные средства и документация, имеющая значение для выяснения обстоятельств совершенного преступления.

По факту превышения должностных полномочий возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из подразделений пожарной части ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области». Расследование уголовного дела продолжается.

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