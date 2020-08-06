36 миллионов составил ущерб от пожаров в Псковской области

09:45, 06 августа 2020, ПАИ

За семь месяцев 2020 года в Псковской области случилось 3515 пожаров, которые нанесли материальный ущерб в размере 36 миллионов 205 тысяч рублей. Такие данные содержатся в статистике, предоставленной ГУ МЧС России по Псковской области.

На пожарах погибло 46 человек, из них 1 ребенок. Травмы получили 33 человека.

В большинстве случаев причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем (3073 случая), также пожар возник из-за нарушения правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (182 случая), нарушения правил устройства и эксплуатации печи (148 случаев), поджогов (62 случая).

За 7 месяцев на территории Псковской области пожары уничтожили 433 строения, 2941,5 тысячи квадратных метров площадей, 18 единиц автотранспорта.

Сотрудники МЧС спасли 269 человек, материальных ценностей на сумму 112 миллионов 824 тысячи рублей, 687 строений, 19 машин.