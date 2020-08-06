Определены регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

10:25, 06 августа 2020, ПАИ

Больше всего в России получают государственные служащие в Москве и Санкт-Петербурге, самые низкие зарплаты у чиновников в Саратове и Ульяновске. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра «Авито Работа», пишет РИА Новости.

Исследователи выяснили, что средняя зарплата на госслужбе составляет 35 тысяч рублей. Наиболее высокие средние зарплаты зафиксированы у чиновников в Москве - 50 тысяч рублей, Санкт-Петербурге - 41,5 тысячи рублей и Барнауле - 40 тысяч рублей. Меньше всего госслужащие получают в Воронеже - 24,2 тысячи рублей, Саратове - 23,9 тысячи и Ульяновске - 23,8 тысячи.

По итогам квартала уровень средней заработной платы чиновников вырос на 2%, за год - на 9%.

Исследование также показало, что количество вакансий на госслужбе выросло за второй квартал 2020 года на 20%, а в годовом выражении – на 43%.

Эксперты проанализировали данные с 27 по 30 июля, а это три тысячи вакансий в сфере госслужбы по всей России.