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Общество

12 случаев заболевания пчёл на пасеках выявили в Псковской области

По мнению эксперта, пчеловод должен заботиться о пчелах с осени. Фото Дарьи Хватковой.

С начала года Россельхознадзор зарегистрировал 12 случаев заболевания пчёл на пасеках в восьми районах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Заражение пчёл инвазионными болезнями было выявлено в ходе отбора проб от пчелиных семей. Нозематоз и варроатоз обнаружили на пасеках Островского, Стругокрасненского, Псковского, Дновского, Новоржевского, Великолукского, Куньинского, Палкинского районов Псковской области. Данные болезни вызываются кишечным паразитом микроспоридией и гамазовым клещом. Заболевания быстро развиваются и при падеже и ослаблении пчелиных семей наносят пасеке большой экономический ущерб.

Также в ведомстве отметили, что в результате проверок специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзора фиксируются нарушения в деятельности пчеловодов. Самыми распространёнными нарушениями являются – отсутствие ветеринарного паспорта пасеки и регистрации пасеки в ФГИС «Меркурий». Отсутствие в ветеринарном паспорте данных о проводимых противоэпизоотических мероприятиях или их непроведение могут привести к серьёзным последствиям – болезням пчёл.

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