Михаил Ведерников: К 1 сентября реализация нацпроектов в Псковской области должна достигнуть 70%

13:01, 06 августа 2020, ПАИ

К 1 сентября Псковская область должна выйти на уровень 70% реализации национальных проектов по каждому из направлений. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе совещания по нацпроектам. Однако часть показателей под угрозой невыполнения.

«У нас осталось чуть меньше месяца, и показатели на сегодняшний день следующие: общая касса по всем направлениям составляет 36,5 процента, в два раза меньше намеченного плана. Более того, скорость работы тоже оставляет желать лучшего. С начала июля касса увеличилась на 10%», - сказал губернатор.

Ведерников напомнил, что нужно было скорректировать региональные планы по нацпроектам в связи с постановлением президента. «На следующей неделе мы обсудим результаты этой работы», - добавил глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что если «так и дальше пойдет, то поставленная задача будет выполнена только по малому и среднему предпринимательству и культуре». Губернатор поблагодарил кураторов направления малого и среднего предпринимательства и культуры за это.

«Из 207 показателей привести к исполнению наблюдается у 48. Это по сути каждый четвертый показатель. Нужно детально разобраться, что нужно сделать по каждому из них. И на следующей неделе об этом поговорить, обсудить, принять решения», - подытожил губернатор.