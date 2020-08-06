0
13:48
На строительство инфраструктуры «Моглино-2» направят 900 млн рублей
13:39
Наталья Юшко рассказала о стройплощадках резидентов ОЭЗ «Моглино»
13:02
Часть показателей по нацпроектам в Псковской области скорректируют
12:32
#Опросник ПАИ-live: Нужен нам берег турецкий?
12:04
45 миллиона рублей выделят на поддержку фермеров Псковской области
11:34
Дмитрий Медведев обсудил с молодыми кандидатами вопросы, волнующие избирателей
11:28
Исполняющим полномочия главы Великолукского района стал Алексей Кузьмин
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников: К 1 сентября реализация нацпроектов в Псковской области должна достигнуть 70%

К 1 сентября Псковская область должна выйти на уровень 70% реализации национальных проектов по каждому из направлений. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе совещания по нацпроектам. Однако часть показателей под угрозой невыполнения.

«У нас осталось чуть меньше месяца, и показатели на сегодняшний день следующие: общая касса по всем направлениям составляет 36,5 процента, в  два раза меньше намеченного плана. Более того, скорость работы тоже оставляет желать лучшего. С начала июля касса увеличилась на 10%», - сказал губернатор.

Ведерников напомнил, что нужно было скорректировать региональные планы по нацпроектам в связи с постановлением президента. «На следующей неделе мы обсудим результаты этой работы», - добавил глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что если «так и дальше пойдет, то поставленная задача будет выполнена только по малому и среднему предпринимательству и культуре». Губернатор поблагодарил кураторов направления малого и среднего предпринимательства и культуры за это.

«Из 207 показателей привести к исполнению наблюдается у 48. Это по сути каждый четвертый показатель. Нужно детально разобраться, что нужно сделать по каждому из них. И на следующей неделе об этом поговорить, обсудить, принять решения», - подытожил губернатор. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

На строительство инфраструктуры «Моглино-2» направят 900 млн рублей
06 августа 2020
На строительство инфраструктуры «Моглино-2» направят 900 млн рублей
Наталья Юшко рассказала о стройплощадках резидентов ОЭЗ «Моглино»
06 августа 2020
Наталья Юшко рассказала о стройплощадках резидентов ОЭЗ «Моглино»
Часть показателей по нацпроектам в Псковской области скорректируют
06 августа 2020
Часть показателей по нацпроектам в Псковской области скорректируют
#Опросник ПАИ-live: Нужен нам берег турецкий?
06 августа 2020
#Опросник ПАИ-live: Нужен нам берег турецкий?
45 миллиона рублей выделят на поддержку фермеров Псковской области
06 августа 2020
45 миллиона рублей выделят на поддержку фермеров Псковской области
Дмитрий Медведев обсудил с молодыми кандидатами вопросы, волнующие избирателей
06 августа 2020
Дмитрий Медведев обсудил с молодыми кандидатами вопросы, волнующие избирателей
Исполняющим полномочия главы Великолукского района стал Алексей Кузьмин
06 августа 2020
Исполняющим полномочия главы Великолукского района стал Алексей Кузьмин
1 209 человек заражены коронавирусом в Пскове
06 августа 2020
1 209 человек заражены коронавирусом в Пскове

Идет загрузка...