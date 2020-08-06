Маршруты на байдарках будет развивать псковская турфирма
Псковская турфирма планирует развивать туристические маршруты на байдарках. Об этом рассказала руководитель туркомпании «Атмосфера отдыха» Александра Лебедева в эфире проекта ПАИ-livе 6 августа.
«Хочу развивать байдарочную тему, делать сплавы», - отметила Александра Лебедева.
Также спикер отметила, что даже после открытия границ сохранится тренд на внутренние путешествия.
«Это дешевле и ближе, люди распробовали и поняли, что это здорово», - рассказала Лебедева.