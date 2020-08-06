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Общество

Проведение школьных торжественных линеек в Псковской области остаётся под вопросом

Фото Дарьи Хватковой.

В Псковской области остаётся под вопросом проведение школьных торжественных линеек, сообщили в официальном Telegram-канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

В ближайшие дни оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Псковской области проводить не планируется, все решения по снятию ограничения будут приниматься на следующей неделе.

Кроме того, школы планируется открывать в очном режиме с 1 сентября, но проведение торжественных линеек остаётся под вопросом. Кроме того, на следующей неделе рассмотрят возможность открытия бассейнов и кинотеатров.

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