Проведение школьных торжественных линеек в Псковской области остаётся под вопросом
В Псковской области остаётся под вопросом проведение школьных торжественных линеек, сообщили в официальном Telegram-канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.
В ближайшие дни оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Псковской области проводить не планируется, все решения по снятию ограничения будут приниматься на следующей неделе.
Кроме того, школы планируется открывать в очном режиме с 1 сентября, но проведение торжественных линеек остаётся под вопросом. Кроме того, на следующей неделе рассмотрят возможность открытия бассейнов и кинотеатров.