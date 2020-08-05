Открытие бассейнов и кинотеатров в Псковской области обсудят через неделю

13:35, 05 августа 2020, ПАИ

Вопрос выхода Псковской области на третий этап снятия ограничений по коронавирусу власти обсудят на следующей неделе. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на совещании с медиками 5 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что в воскресенье в Псковской области зарегистрирован всего один новый случай COVID-19, в понедельник – четыре, во вторник – 30. Прирост числа инфицированных за последние сутки, по словам Михаила Ведерникова, остается в пределах разумного.

«Если картина останется прежней, то через неделю можно начать обсуждение перехода к третьему этапу. Будем говорить о работе бассейнов, театров, кинотеатров и досуговых учреждений», - сказал глава региона.

Главный санитарный врач Псковской области также доложил, что в регионе по-прежнему нестабильный коэффициент распространения инфекции: показатели колеблются от 0,5 до 1,1.