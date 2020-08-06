Главам регионов рекомендовано больше помогать бездомным

18:54, 06 августа 2020, ПАИ

В России правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала главам регионов создавать и расширять центры помощи бездомным. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст решения комиссии, подписанного главой МВД России Владимиром Колокольцевым.

Согласно документу, центры помощи бездомным будут необходимы для социальной адаптации этих людей и поиска для них жилья и работы.

Авторы инициативы уверены, что подобные меры смогут снизить преступность в среде бездомных. В тексте решения приводится статистика. Так, в прошлом году преступления совершили 7,5 тыс. бездомных.

По данным на 2019 год, в России есть 136 организаций, занимающихся помощью бездомным, в частности центры социальной адаптации, приюты, гостиницы и дома ночного пребывания. Но мест для бездомных, которых в России насчитывается от 1 млн до 5 млн, недостаточно.