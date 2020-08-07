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Общество

Жительница гдовской деревни выстрелила в голову своему сожителю

Семь лет проведет в тюрьме жительница деревни Гашково Гдовского района за убийство сожителя. Как сообщили Псковскому агентству информации в областной прокуратуре, суд признал женщину виновной.

Суд установил, что в конце сентября 2019 года женщина выпивала дома вместе со своим сожителем, между ними возник конфликт. В ходе ссоры она выхватила из рук мужчины охотничье двуствольное ружье и выстрелила ему в голову. Потерпевший скончался от сквозного ранения головы и шеи на месте.

Семь лет лишения свободы, назначенные судом по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), женщина проведет в исправительной колонии строгого режима.

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