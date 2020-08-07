0
10:43
Ещё 5 241 человек заразился коронавирусом в России за сутки
10:31
Экономим время и деньги: Как подобрать квартиру и получить ипотеку в интернете
09:51
28-летний житель Дедовичей погиб при столкновении «ЗАЗ шанс» с лесовозом
08:29
Псково-Печерский монастырь вдохновил художницу из Москвы на создание картин
07:55
ФОТОФАКТ: В Великие Луки привезли кабинки для нового колеса обозрения
07:42
Детский фонд собирает средства для псковички Ани с синдромом Ундины
07:17
В Госдуме предложили отменить налог на отечественные автомобили
Еще новости
Общество

Гелена Самохвалова: Некоторые псковские туроператоры не пережили весну

«Крайне тяжело пережили весну. Можно сказать, что некоторые даже не пережили. Особенно перевозчики. Места размещения начали свою работу, люди поехали, но отрасль перевозчиков — в основном это ИП — многие были вынуждены расстаться со своим транспортом и найти альтернативную деятельность, заработок», - заявила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова на пресс-конференции 7 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Самохваловой, сейчас в регионе крайне не хватает транспорта даже на тот туристический поток, который есть сейчас.

Говоря о туристических направлениях, Гелена Самохвалова отметила, что выбор в этом сезоне небольшой. По ее словам, программа региона стала «плечом для турбизнеса» и у псковичей появилась возможность отдохнуть.

Она также подчеркнула, что псковские туроператоры быстро сориентировались, и псковичи же покупают туры вокруг области, куда раньше и не планировали поехать.

«Самолеты поднимаются загруженные на 100%, в частности Калининград, в течение первых двух недель билеты продали до конца 2020 года», - добавила Гелена Самохвалова.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Ещё 5 241 человек заразился коронавирусом в России за сутки
07 августа 2020
Ещё 5 241 человек заразился коронавирусом в России за сутки
28-летний житель Дедовичей погиб при столкновении «ЗАЗ шанс» с лесовозом
07 августа 2020
28-летний житель Дедовичей погиб при столкновении «ЗАЗ шанс» с лесовозом
Псково-Печерский монастырь вдохновил художницу из Москвы на создание картин
07 августа 2020
Псково-Печерский монастырь вдохновил художницу из Москвы на создание картин
ФОТОФАКТ: В Великие Луки привезли кабинки для нового колеса обозрения
07 августа 2020
ФОТОФАКТ: В Великие Луки привезли кабинки для нового колеса обозрения
Детский фонд собирает средства для псковички Ани с синдромом Ундины
07 августа 2020
Детский фонд собирает средства для псковички Ани с синдромом Ундины
В Госдуме предложили отменить налог на отечественные автомобили
07 августа 2020
В Госдуме предложили отменить налог на отечественные автомобили
Музей-заповедник «Михайловское» приглашает псковичей на программу об Арине Родионовне
06 августа 2020
Музей-заповедник «Михайловское» приглашает псковичей на программу об Арине Родионовне
Великолучанка участвует в отборочном состязании полуфинала чемпионата «Молодые профессионалы»
06 августа 2020
Великолучанка участвует в отборочном состязании полуфинала чемпионата «Молодые профессионалы»

Идет загрузка...