Гелена Самохвалова: Некоторые псковские туроператоры не пережили весну

10:54, 07 августа 2020, ПАИ

«Крайне тяжело пережили весну. Можно сказать, что некоторые даже не пережили. Особенно перевозчики. Места размещения начали свою работу, люди поехали, но отрасль перевозчиков — в основном это ИП — многие были вынуждены расстаться со своим транспортом и найти альтернативную деятельность, заработок», - заявила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова на пресс-конференции 7 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Самохваловой, сейчас в регионе крайне не хватает транспорта даже на тот туристический поток, который есть сейчас.

Говоря о туристических направлениях, Гелена Самохвалова отметила, что выбор в этом сезоне небольшой. По ее словам, программа региона стала «плечом для турбизнеса» и у псковичей появилась возможность отдохнуть.

Она также подчеркнула, что псковские туроператоры быстро сориентировались, и псковичи же покупают туры вокруг области, куда раньше и не планировали поехать.

«Самолеты поднимаются загруженные на 100%, в частности Калининград, в течение первых двух недель билеты продали до конца 2020 года», - добавила Гелена Самохвалова.