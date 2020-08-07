В псковской поликлинике открылась запись к онкологу
В Псковской городской поликлинике открылась предварительная запись к онкологам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации медучреждения.
Врачи-онкологи принимают пациентов в подразделениях поликлиники № 2 (улица Киселева, 8, телефон 29-83-60) и № 3 (улица Индустриальная, 8, телефоны: 53-62-14, 53-33-88).
Записаться на прием к онкологу можно по следующим телефонам:
- поликлиника № 1 (улица Кузнецкая, 19): 66-53-54, 66-53-57;
- филиал поликлиники № 2 (улица Киселева, 8): 29-83-60;
- поликлиника № 2 (улица Коммунальная, 23): 56-33-66;
- поликлиника № 3 (улица Индустриальная, 8):53-62-14, 53-33-88.
Прием пациентов проводится по предварительной электронной записи на определенное время, при соблюдению социальной дистанции, наличии средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и при условии нормальной температуры тела.
Телефон приёмной главного врача ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»: 53-49-42.