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Общество

В псковской поликлинике открылась запись к онкологу

В Псковской городской поликлинике открылась предварительная запись к онкологам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации медучреждения.

Врачи-онкологи принимают пациентов в подразделениях поликлиники № 2 (улица Киселева, 8, телефон 29-83-60) и № 3 (улица Индустриальная, 8, телефоны: 53-62-14, 53-33-88).

Записаться на прием к онкологу можно по следующим телефонам:

- поликлиника № 1 (улица Кузнецкая, 19): 66-53-54, 66-53-57;

- филиал поликлиники № 2 (улица Киселева, 8): 29-83-60;

- поликлиника № 2 (улица Коммунальная, 23): 56-33-66;

- поликлиника № 3 (улица Индустриальная, 8):53-62-14, 53-33-88.

Прием пациентов проводится по предварительной электронной записи на определенное время, при соблюдению социальной дистанции, наличии средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и при условии нормальной температуры тела.

Телефон приёмной главного врача ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»: 53-49-42.

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