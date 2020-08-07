Пограничники поймали восемь граждан Молдовы у границы в Себежском районе
У границы в Себежском районе пограничники задержали восемь граждан Молдовы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Вблизи н.п. Клинково при попытке незаконного пересечения границы задержана группа из восьми граждан Молдовы. Они собирались въехать в Россию, нарушая установленные законодательством России правила.
Как поясняют сами задержанные, основной целью пребывания в РФ является осуществление трудовой деятельности на строительных и иных объектах Московского региона и Ленинградской области.
Иностранцы были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 14 тысяч рублей.