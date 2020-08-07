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Общество

«Единая Россия» собирает мнения россиян о внутреннем туризме

«Единая Россия» готовит изменения в законодательство о туризме. У россиян есть возможность внести свои пожелания и инициативы, которые станут основой для поправок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

В опросе 10 вопросов с анонимной возможностью высказать свои предложения по улучшению туристической отрасли. Россияне могут поделиться мыслями с «Единой Россией» о том, какой отдых в стране будет самым идеальным и как сделать внутреннюю турсферу привлекательной.

«Пройдите короткий анонимный опрос, расскажите о текущем положении дел в туристической отрасли в вашем регионе и предложите свои изменения в законодательство», - отметили в «Единой России».

Опрос доступен по ссылке

 

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