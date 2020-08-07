Стало известно о жертвах при разрушении самолёта в Индии

19:27, 07 августа 2020, ПАИ

В Индии пассажирский самолёт выехал за пределы взлётной полосы и развалился на части. СМИ передают о нескольких погибших и десятках пострадавших. По данным Telegram-канала RT, стало известно о минимум трёх жертвах катастрофы и 30 пострадавших. Погибли минимум двое, в том числе пилот судна, 35 ранены.

По данным телеканала NDTV, самолёт летел из Дубая в Кожикоде. Данные о количестве пассажиров на борту также разнятся: по данным NDTV, на борту находился 191 человек, по данным Times of India – 184.

Как пишет Telegram-канал RT, официальной информации о пострадавших и причинах ЧП пока нет.