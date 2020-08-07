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Общество

«Зенит» стал победителем в Суперкубке России

 

«Зенит» стал победителем в Суперкубке России. Матч сыграли сегодня, 7 августа, в Москве на «ВЭБ-Арене».

Счёт в матче был открыт Артёмом Дзюба на 14-й минуте.

На 69-й минуте Магомед Оздоев забил «Локомотиву» второй гол.

На 72-й минуте Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте, забив «Зениту» первый и единственный гол.

«Зенит» и «Локомотив» встретились на Суперкубке страны второй раз. В 2019 году победу одержал «Локомотив». Петербургский клуб стал победителем в Суперкубке России уже пятый раз.

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