«Зенит» стал победителем в Суперкубке России
«Зенит» стал победителем в Суперкубке России. Матч сыграли сегодня, 7 августа, в Москве на «ВЭБ-Арене».
Счёт в матче был открыт Артёмом Дзюба на 14-й минуте.
На 69-й минуте Магомед Оздоев забил «Локомотиву» второй гол.
На 72-й минуте Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте, забив «Зениту» первый и единственный гол.
«Зенит» и «Локомотив» встретились на Суперкубке страны второй раз. В 2019 году победу одержал «Локомотив». Петербургский клуб стал победителем в Суперкубке России уже пятый раз.