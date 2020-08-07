В Гдове появился районный фотоклуб

21:59, 07 августа 2020, ПАИ

Новый фотоклуб появился в Гдове 6 августа. Об этом сообщили в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте».

«В Гдове люди, которые хотят не просто «щёлкать» снимки, а всерьёз освоить дело, по умению приблизиться к профессионалам. Вот они и откликнулись на предложение молодых гдовичей» - говорится в группе.



Членами нового фотоклуба стали как опытные фотографы, на счету которых уже тысячи снимков и персональные выставки, так и пенсионеры и молодые мамочки.

На данный момент члены клуба договорились о создании программы занятий и о времени их проведения.

Уже в будущий четверг члены фотоклуба встретятся на первой совместной фотосъёмке около Гдовской крепости.