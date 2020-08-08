0
13:32
Лада и Форд столкнулись на дороге в Струго-Красненском районе 7 августа
01:14
Псковские пожарные выехали на вызов из-за сгоревшей на плите еды
00:38
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе
00:26
Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе
15:18
ВИДЕО: Как в Пскове полиция задерживала трёх нетрезвых дебоширов
14:02
В Порхове два подростка подожгли стоящие в подъезде велосипеды
12:17
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове
Еще новости
Происшествия

Подросток госпитализирован в результате аварии в Псковском районе

Пьяный 17-летний подросток на мопеде столкнулся с «Опелем», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла 7 августа около 17:40 на 48 километре автодороги Псков — Гдов Псковского района.

17-летний водитель мопеда марки Racer, выезжая с второстепенной дороги, совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра» под управлением 47-летнего мужчины.

По предварительным данным, в результате ДТП, водитель мопеда получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

В ведомстве сообщили, что на момент проверки водитель автомобиля был трезв, а   водитель мопеда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Лада и Форд столкнулись на дороге в Струго-Красненском районе 7 августа
08 августа 2020
Лада и Форд столкнулись на дороге в Струго-Красненском районе 7 августа
Псковские пожарные выехали на вызов из-за сгоревшей на плите еды
08 августа 2020
Псковские пожарные выехали на вызов из-за сгоревшей на плите еды
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе
08 августа 2020
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе
Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе
08 августа 2020
Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе
ВИДЕО: Как в Пскове полиция задерживала трёх нетрезвых дебоширов
07 августа 2020
ВИДЕО: Как в Пскове полиция задерживала трёх нетрезвых дебоширов
В Порхове два подростка подожгли стоящие в подъезде велосипеды
07 августа 2020
В Порхове два подростка подожгли стоящие в подъезде велосипеды
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове
07 августа 2020
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове
Пьяный водитель врезался в ограждение на Октябрьской площади, пострадал пассажир
07 августа 2020
Пьяный водитель врезался в ограждение на Октябрьской площади, пострадал пассажир

Идет загрузка...