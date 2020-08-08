Подросток госпитализирован в результате аварии в Псковском районе
Пьяный 17-летний подросток на мопеде столкнулся с «Опелем», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Дорожная авария произошла 7 августа около 17:40 на 48 километре автодороги Псков — Гдов Псковского района.
17-летний водитель мопеда марки Racer, выезжая с второстепенной дороги, совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра» под управлением 47-летнего мужчины.
По предварительным данным, в результате ДТП, водитель мопеда получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.
В ведомстве сообщили, что на момент проверки водитель автомобиля был трезв, а водитель мопеда находился в состоянии алкогольного опьянения.