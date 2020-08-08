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Пьяный пешеход сбит в Пскове на улице Леона Поземского

  • ДТП на улице Леона Поземского, 68.
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Леона Поземского, 68.
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Леона Поземского, 68.
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Леона Поземского, 68.
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Леона Поземского, 68.
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Леона Поземского, 68.
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Леона Поземского, 68.
    Фото: ПАИ

Водитель автомобиля Toyota сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Дорожная авария произошла 8 августа около двух часов дня на улице Леона Поземского, 68. Стало известно, что пешеход переходил через дорогу в состоянии алкогольного опьянения на красный сигнал светофора.

Медики оказывают пострадавшему помощь, он госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняют обстоятельства произошедшего.

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