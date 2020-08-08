Пьяный пешеход сбит в Пскове на улице Леона Поземского
Водитель автомобиля Toyota сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Дорожная авария произошла 8 августа около двух часов дня на улице Леона Поземского, 68. Стало известно, что пешеход переходил через дорогу в состоянии алкогольного опьянения на красный сигнал светофора.
Медики оказывают пострадавшему помощь, он госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняют обстоятельства произошедшего.