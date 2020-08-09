Очередной смертельный вирус гуляет по Китаю

22:51, 08 августа 2020, ПАИ

В Китае предупредили о распространении смертельного вируса, который обнаружили ещё в 2011 году, пишет РБК со ссылкой на газету Glabal Times.

Возбудитель вируса SFTS, который передаётся человеку от клещей, выявили ещё в 2011 году, но врачи не исключают, что он может передаваться от человека к человеку.



Известны очаги смертельного вируса по меньшей мере в трёх провинциях Китая. От него уже погибло семь человек. SFTS заразилось не меньше 37 человек в провинции Цзянсу на востоке КНР, в соседней провинции Аньхой вирус выявлен у 23 человек. Также заболевание подтвердилось у жителей провинции Чжэцзян, в этих двух првинциях и умерли пациенты.

При заражении у больных отмечается лихорадка, сильный кашель, снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Как отмечает доктор Шэн Цзифан из больницы при Чжэцзянском университете, заразившиеся люди могут передавать вирус через кровь или слизистую. Но основным путём передачи SFTS всё же являются укусы клещей.

Как сообщил Роспотребнадзор, случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) на территории России нет, ведомство имеет потенциал для противодействия её распространению в стране.