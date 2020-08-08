Секреты здоровья и красоты от учителя физкультуры из Гдова

22:05, 08 августа 2020, ПАИ

Ежегодно во вторую субботу августа в нашей стране отмечается День физкультурника. Традиция зародилась ещё в далёкие советские времена и прочно прижилась не только в среде профессиональных спортсменов, но и среди сторонников здорового образа жизни. Гдов может похвастаться немалым количеством сторонников ЗОЖ, праздник в городе массовый. Издание «Гдовская заря» поделилось историей учителя физической культуры Татьяны Никифоровой, которая влюблёна в спорт и знает секреты красоты здоровья и молодости.

Татьяна Никифорова ещё со школы любила играть в баскетбол, волейбол. В старших классах ходила на гимнастику, но никогда не думала, что это увлечение превратится в работу всей жизни. Всё расставил по местам случай.

«В нашу школу пришла молодая, красивая учительница, – рассказала Татьяна Петровна газете. – Как это нередко бывает в провинции, мы все в неё влюбились, да так, что урок физической культуры стал для нас самым любимым. Тогда я для себя решила, что после школы стану таким же увлечённым своим делом учителем, как и она».

Сама Татьяна Петровна родом из Усвятского района. После Великолукского института физкультуры и спорта по распределению приехала в Гдов. Педагогическая деятельность началась в Гдовской школе. Вскоре волей судьбы она уехала домой, но ненадолго. В Гдове её ждала судьба – Юрий, который только что вернулся из армии. Вышла за него замуж. Родилась дочь Алина. Но спорт Татьяна не оставляла никогда. Больше 20 лет работала инструктором физической культуры в садике № 7. Теперь прививает любовь к здоровому образу жизни в Гдовской школе. На вопрос, какое качество необходимо человеку, чтобы стать учителем, Татьяна Петровна с ходу ответила: «Любовь к детям».

«Сегодня дети не те, что 30 лет назад, – говорит учительница. – Нет, они не хуже своих предшественников, просто другие. Раньше школьник беспрекословно выполнял всё, что ему скажет учитель, а сейчас учащийся выдвигает аргумент за или против поставленной задачи. И знаете, стало интереснее работать! Современные школьники уже со сложившимся мировоззрением, с ними можно беседовать о чём-то серьёзном, рассуждать и даже советоваться».

Ценность физической культуры и спорта достаточно сложно переоценить. Ведь они не только укрепляют здоровье, но и воспитывают в человеке упорство, смелость, закаляют его. К слову, о закалке: у Татьяны Петровны есть железное правило – каждое утро она умывается исключительно холодной водой, даже зимой. А ещё она не любит ездить на автомобиле по городу, хоть супруг профессиональный водитель. Педагог считает, что это прибавляет человеку здоровья, а вода держит его в тонусе. Сложно спорить, глядя на стройную фигуру и здоровый вид учителя.