73-летняя жительница Ленобласти блуждала по лесу 17 дней

10:32, 09 августа 2020, ПАИ

Спустя 17 дней поисковики нашли в лесу заблудившуюся пенсионерку – жительницу деревни Втроя Ленинградской области, пишет «Российская газета».

73-летняя Екатерина Чижова 22 июля ушла в лес и не вернулась. Её искали в лесах как Ленинградской, так и Псковской области. Обнаружили женщину на болоте 8 августа .

«Семнадцать дней в лесу – для Петербурга и Ленинградской области это абсолютный рекорд. Но в России бывали и более впечатляющие случаи», – прокомментировали в отряде «Лиза Алерт». В октябре в Красноярском крае мужчина заблудился, испугавшись медведя, и провёл в сибирской тайге 23 дня.

Поисковики напомнили ключевые правила, которые нужно соблюдать, отправляясь в лес. Необходимо сказать родным, куда именно вы собираетесь и когда планируете вернуться. Одеться нужно тепло и в яркую одежду. С собой взять полностью заряженный мобильный телефон, запас еды, воды, регулярно принимаемых лекарств. Пригодятся нож, зажигалка, фонарик, дождевик. Также пожилым людям стоит подключить на телефоне услугу, которая позволит родственникам отслеживать их перемещение.