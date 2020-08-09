Житель гдовской деревни фиктивно зарегистрировал гражданку Украины
Полиция подозревает жителя деревни Полично Гдовского района в осуществлении фиктивной регистрации гражданки Украины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
32-летний хозяин дома дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация).
В связи с этим полиция напомнила жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода правонарушения. Граждане наказываются штрафом в размере от ста до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок до трёх лет.