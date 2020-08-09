Владимир Путин отменил каракулевые шапки для высших офицеров и полковников

21:30, 09 августа 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил РФ. Указ опубликован на официальном портале правовой информации 9 августа.

В новом документе предлагается изложить пункт 5 указа «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия» в следующей редакции: «Шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации)».

Каракулевые шапки полковников заменят на меховые шапки с козырьком, высших офицеров – на головные уборы с шитьем 5-процентного золочения.