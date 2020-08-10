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Общество

Известный актёр Денис Косяков приехал отдохнуть в Псков

Известный российский актер театра и кино, признанный комик Денис Косяков приехал отдохнуть в Псков. Об этом он рассказал своим подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram.

«У нас семейная поездочка в Псков. В Псков... Очень сложно выговаривается.... В Псков. В общем, решили одним деньком смотаться, покататься на поезде», - рассказал актер. 

После долгих сражений с выговариванием пункта назначения комик неожиданно понял, что на самом деле правильно «во Псков». «Почему-то каждый раз, когда я говорю «во Псков», мне хочется креститься», - отметил актер, крестясь. 

Жительница Праги ответила актеру, чтобы он по приезде в Псков не забыл, что правильно говорить не «псковичи», а «псковитяне», и призвала бить всем поясные поклоны.

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