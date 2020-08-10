Более 50 человек приняли участие в онлайн-фестивале Полистовского заповедника «РосянкаFEST»

10:05, 10 августа 2020, ПАИ

В онлайн-фестивале Полистовского заповедника «РосянкаFEST» приняли участие более 50 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

На интернет-площадках Полистовского заповедника с 29 июля по 2 августа проходил первый онлайн-фестиваль.

За 5 дней фестиваля на страницах Полистовского заповедника в соцсети «ВКонтакте», Facebook, Instagram и YouTube было опубликовано 176 постов. С лекциями, прямыми эфирами, творческими выступлениями и мастер-классами в фестивале приняли участие более 50 человек. Также к фестивалю присоединились коллеги из 19 особо охраняемых природных территорий, при этом участники были из шести стран мира. Всего было подготовлено и показано 89 видеороликов.

Публикации собрали более 2 600 отметок «нравится» и более 200 репостов в социальных сетях.

Администрация Полистовского заповедника благодарит всех за поддержку идеи онлайн-фестиваля, интерес к природе, заповедным территориям и доброжелательность.