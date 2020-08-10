0
12:34
Россияне после выхода на пенсию хотели бы получать 59 тысяч рублей
12:06
Детскую площадку с Емелей на печи установили в центре Пскова
11:38
Скамейки отреставрировали у памятника Александру Невскому в Пскове
11:25
Ещё 21 человек заразился коронавирусом в Псковской области
11:22
Подростка на велосипеде сбили на Завеличье
10:56
Похожий на живую изгородь забор установили вокруг великолукского динопарка
10:47
Вошли в колею. Главные события месяца глазами экспертов. Июль 2020
Еще новости
Общество

Более 50 человек приняли участие в онлайн-фестивале Полистовского заповедника «РосянкаFEST»

Фото: Ирина Минина

В онлайн-фестивале Полистовского заповедника «РосянкаFEST» приняли участие более 50 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

На интернет-площадках Полистовского заповедника с 29 июля по 2 августа проходил первый онлайн-фестиваль.

За 5 дней фестиваля на страницах Полистовского заповедника в соцсети «ВКонтакте», Facebook, Instagram и YouTube было опубликовано 176 постов. С лекциями, прямыми эфирами, творческими выступлениями и мастер-классами в фестивале приняли участие более 50 человек. Также к фестивалю присоединились коллеги из 19 особо охраняемых природных территорий, при этом участники были из шести стран мира. Всего было подготовлено и показано 89 видеороликов.

Публикации собрали более 2 600 отметок «нравится» и более 200 репостов в социальных сетях.

Администрация Полистовского заповедника благодарит всех за поддержку идеи онлайн-фестиваля, интерес к природе, заповедным территориям и доброжелательность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Россияне после выхода на пенсию хотели бы получать 59 тысяч рублей
10 августа 2020
Россияне после выхода на пенсию хотели бы получать 59 тысяч рублей
Детскую площадку с Емелей на печи установили в центре Пскова
10 августа 2020
Детскую площадку с Емелей на печи установили в центре Пскова
Скамейки отреставрировали у памятника Александру Невскому в Пскове
10 августа 2020
Скамейки отреставрировали у памятника Александру Невскому в Пскове
Ещё 21 человек заразился коронавирусом в Псковской области
10 августа 2020
Ещё 21 человек заразился коронавирусом в Псковской области
Подростка на велосипеде сбили на Завеличье
10 августа 2020
Подростка на велосипеде сбили на Завеличье
Похожий на живую изгородь забор установили вокруг великолукского динопарка
10 августа 2020
Похожий на живую изгородь забор установили вокруг великолукского динопарка
Открыта продажа билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля
10 августа 2020
Открыта продажа билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля
Более 50 человек приняли участие в онлайн-фестивале Полистовского заповедника «РосянкаFEST»
10 августа 2020
Более 50 человек приняли участие в онлайн-фестивале Полистовского заповедника «РосянкаFEST»

Идет загрузка...