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Общество

Автомобиля лишился пскович из-за долгов в 400 тысяч рублей

Принадлежащий жителю деревни Борисовичи Псковского района автомобиль Ford Focus судебные приставы арестовали в счёт погашения задолженности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

В отношении мужчины у судебного пристава-исполнителя ОСП Псковского района на исполнении находится два исполнительных производства о взыскании около 400 тысяч рублей задолженности перед юридическим лицом.

«Оплачивать свои долги гражданин не спешит. Меры в виде запрета на регистрационные действия с квартирой и автотранспортом на него не подействовали, как и обращение на счета должника», - заявили в ведомстве.

Приставы приняли решение об аресте и изъятии автотранспортного средства должника — автомобиля Ford Focus. Автомобиль был арестован и увезен на эвакуаторе. В случае погашения должником долговых обязательств в течение 10 дней автотранспортное средство будет возвращено хозяину. Если должник не сможет рассчитаться по долгам, автомобиль будет передан на реализацию, подчеркнули в УФССП.

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