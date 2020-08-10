Псковские гребцы завоевали три медали на Большой Московской регате

13:50, 10 августа 2020, ПАИ

На Большой Московской регате псковские гребцы завоевали три медали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковские гребцы завоевали три медали на 59-й Большой Московской регате. Мероприятие состоялось в прошедшие выходные на столичном гребном канале «Крылацкое».

От Псковской области на международных соревнованиях по академической гребле выступили четыре гребца, все — воспитанники регионального Центра спортивной подготовки. На дистанции в различных классах, а также в экипажах со спортсменами из других регионов выходили воспитанники Сергея Матвеева Павел Сорин и Александр Матвеев, а также подопечные Алексея Простака Евгений Спицын и Илья Ковтун.

В битве четвёрок Сорин и Матвеев сошлись в очной схватке, сразившись за золото в финальном заезде. Как итог — победа экипажа Павла Сорина на 4 секунды и серебро Александра Матвеева.

Александр Матвеев взял ещё одно серебро Большой Московской регаты. В паре с Никитой Еськиным из Санкт-Петербурга он занял второе место в заезде двоек. По результатам БМР Евгений Спицын вышел в финал одиночек в лёгком весе, а Илья Ковтун отобрался на утешительный финал, где стал пятым, опередив представителя Молдовы.

По итогам заезда Александр Матвеев отобрался на первенство Европы, которое планируется в Польше. Кроме того, псковских гребцов ждёт чемпионат России в Казани, где будут разыгрываться путевки на континентальное первенство в Германию.

Большая Московская регата — крупнейшее международное соревнование по академической гребле. Впервые мероприятие состоялось в 1956 году. В 2020 году фестиваль спорта и активного образа жизни прошел под лозунгом «Вода. Движение. Жизнь» и собрал более 500 участников из 4 стран.