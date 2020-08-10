0
17:30
Более 400 детей посетят Псков, Изборск и Печоры в рамках программы «Творческие люди»
17:15
Зачем едут в Псковскую область – ПАИ-live со Светланой Барановой
16:51
ФОТОФАКТ: Ливень с градом обрушился на Порховский район
16:28
Водолазы ищут человека в озере Керосинец в Стругокрасненском районе
16:28
Михаил Ведерников занял 21-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
16:18
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медицинским работникам
15:58
Опубликован шестой том книги «Солдаты Победы»
Еще новости
Общество

60% пожаров в псковских лесах выявляют автоматически

Автоматически пожары в псковских лесах выявляют в 60 % случаях. Об этом рассказал директор Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней в эфире проекта ПАИ-livе 10 августа.

«Система мониторинга лесного фонда видит примерно 94 % всего лесного фонда, - отметил Олег Черней. – Кроме того, затрагивает Псковскую область на 90 %».

Система видеонаблюдения за лесным фондом решает не только задачи охраны леса, но и помощи.

«Много запросов по перемещениям по дорогам, нарушениям и так далее», - подчеркнул Черней.

Доступ к системе имеет также и лесничество.

«Квалификация операторов достаточно высока, и у нас уже автоматическое обнаружение пожаров около 60 %, - отметил Олег Черней. – Без вмешательства человека система обнаруживает более половины всех лесных пожаров. Это программное обеспечение – система «Лесохранитель», то есть это не только камеры, но еще и программы для передачи информации».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Более 400 детей посетят Псков, Изборск и Печоры в рамках программы «Творческие люди»
10 августа 2020
Более 400 детей посетят Псков, Изборск и Печоры в рамках программы «Творческие люди»
Зачем едут в Псковскую область – ПАИ-live со Светланой Барановой
10 августа 2020
Зачем едут в Псковскую область – ПАИ-live со Светланой Барановой
ФОТОФАКТ: Ливень с градом обрушился на Порховский район
10 августа 2020
ФОТОФАКТ: Ливень с градом обрушился на Порховский район
Водолазы ищут человека в озере Керосинец в Стругокрасненском районе
10 августа 2020
Водолазы ищут человека в озере Керосинец в Стругокрасненском районе
Михаил Ведерников занял 21-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
10 августа 2020
Михаил Ведерников занял 21-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медицинским работникам
10 августа 2020
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медицинским работникам
Опубликован шестой том книги «Солдаты Победы»
10 августа 2020
Опубликован шестой том книги «Солдаты Победы»
Серебряный перстень эпохи викингов обнаружили псковские археологи
10 августа 2020
Серебряный перстень эпохи викингов обнаружили псковские археологи

Идет загрузка...