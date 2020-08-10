60% пожаров в псковских лесах выявляют автоматически
Автоматически пожары в псковских лесах выявляют в 60 % случаях. Об этом рассказал директор Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней в эфире проекта ПАИ-livе 10 августа.
«Система мониторинга лесного фонда видит примерно 94 % всего лесного фонда, - отметил Олег Черней. – Кроме того, затрагивает Псковскую область на 90 %».
Система видеонаблюдения за лесным фондом решает не только задачи охраны леса, но и помощи.
«Много запросов по перемещениям по дорогам, нарушениям и так далее», - подчеркнул Черней.
Доступ к системе имеет также и лесничество.
«Квалификация операторов достаточно высока, и у нас уже автоматическое обнаружение пожаров около 60 %, - отметил Олег Черней. – Без вмешательства человека система обнаруживает более половины всех лесных пожаров. Это программное обеспечение – система «Лесохранитель», то есть это не только камеры, но еще и программы для передачи информации».