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Общество

70 лесных пожаров зафиксировали в Псковской области в этом году

В Псковской области состоялось уже 70 лесных пожаров, из которых 3 — пожары Министерства обороны, 67 — противопожарного центра региона. Площадь возгораний — 78,9 гектара, средняя площадь — 1,19 гектара. Об этом заявил директор Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней в эфире проекта ПАИ-live 10 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Чернея, по СЗФО средняя площадь пожаров составила 3,3 гектара, по Центральному округу — 4,9 гектара. По мнению специалиста, это «приличный показатель», за что противопожарный центр отметили в Минприроды и Россельхознадзоре.

«Официальная информация на сайтах также говорит о том, что мы очень оперативно тушим в первые сутки с момента обнаружения, и с оперативностью тушения на территории Псковской области все весьма прилично», - заметил Черней.

«Мы очень стараемся, потому что, видя такое внимание к своей системе, а она давно уже нуждалась в таких вливаниях, финансовых в том числе, мы очень стараемся оправдать доверие. И работники стараются. Сейчас будем еще думать о том, как менять систему оплаты труда, чтобы на хорошей технике достойная оплата была», - добавил гость эфира.

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