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Общество

Третий класс пожарной опасности зарегистрирован на территории Псковской области

Фото Андрея Степанова

В Псковской области зарегистрирован третий класс пожарной опасности. Об этом рассказал директор Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней в эфире проекта ПАИ-livе 10 августа.

«В большинстве районов третий класс пожарной опасности, - отметил Олег Черней. – Почти весь Великолукский, часть Невельского и часть Усвятского районов – четвёртый класс».

Самый высокий – пятый класс пожарной опасности зафиксирован в Новосокольниках и Великих Луках. Ситуация там находится на особом контроле.

«Третий класс на всей территории области сохраняется, - отметил спикер. – Это очень прилично, опасная ситуация».

Олег Черней рассказал, что в связи с ситуацией сегодня вылетел лесопатрульный самолёт, который облетит по часовой стрелке всю территорию региона.

«Общий маршрут порядка 6 – 6,5 часов, - рассказал Черней. – Самолёт арендуют на лесопожарный период».

На борту находится пилот и лётчик-наблюдатель - начальник лесного отдела.

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