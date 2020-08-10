Третий класс пожарной опасности зарегистрирован на территории Псковской области
В Псковской области зарегистрирован третий класс пожарной опасности. Об этом рассказал директор Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней в эфире проекта ПАИ-livе 10 августа.
«В большинстве районов третий класс пожарной опасности, - отметил Олег Черней. – Почти весь Великолукский, часть Невельского и часть Усвятского районов – четвёртый класс».
Самый высокий – пятый класс пожарной опасности зафиксирован в Новосокольниках и Великих Луках. Ситуация там находится на особом контроле.
«Третий класс на всей территории области сохраняется, - отметил спикер. – Это очень прилично, опасная ситуация».
Олег Черней рассказал, что в связи с ситуацией сегодня вылетел лесопатрульный самолёт, который облетит по часовой стрелке всю территорию региона.
«Общий маршрут порядка 6 – 6,5 часов, - рассказал Черней. – Самолёт арендуют на лесопожарный период».
На борту находится пилот и лётчик-наблюдатель - начальник лесного отдела.