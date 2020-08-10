Часть улицы Некрасова в Пскове перекроют 12 августа

18:04, 10 августа 2020, ПАИ

12 августа будет перекрыта часть улицы Некрасова в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках проведения работ по реконструкции памятника федерального значения «Поганкины палаты» 12 августа с 12:00 до 15:00 будет временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова на протяжении от Комсомольского переулка до Музейного переулка.

Объезд будет осуществляться по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

Администрация города приносит свои извинения за доставленные неудобства.