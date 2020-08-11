Выплаты на детей 3-7 лет в России могут быть увеличены

07:02, 11 августа 2020, ПАИ

Пособие на детей от трех до семи лет для малоимущих семей со следующего года может быть увеличено. Сегодня оно составляет половину прожиточного минимума на детей в регионе, в среднем по стране – 5,5 тыс. рублей. Этой суммы в ряде случаев недостаточно, чтобы вывести доход семьи из-за черты бедности. Об этом заявили в Минтруде, пишет газета «Известия».

Ведомство «считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году».

В министерстве не уточнили, на сколько может измениться размер выплат. В начале года Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что если новых выплат не хватит для вывода семей из бедности, то со следующего года возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума, то есть вдвое больше нынешнего.

Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Выплаты начисляются с 1 января этого года, но фактически россияне стали получать их с июня — в том числе за пропущенные месяцы.