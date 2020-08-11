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Общество

В России планируется снизить налог на имущество для многодетных семей

В России предложили уменьшить размер имущественного налога для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. С инициативой Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития, идею уже поддержали в Госдуме и Общественной палате, сообщает газета «Известия».

Сегодня многодетным семьям предоставляется льгота — из налогооблагаемой базы вычитается кадастровая стоимость 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров частного дома, которая умножается на количество детей. ОНФ предложил увеличить этот показатель до 18 квадратных метров.

«Мера позволит поддержать многодетные семьи в рамках национальной цели народосбережения, здоровья и благополучия людей», - заявил автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

В Минэкономразвития отметили, что вопрос — в компетенции Минфина. В пресс-службе Министерства финансов заявили, что пока инициатива организации на рассмотрение не поступала.

Кроме того, в Минфине подчеркнули, что органам муниципальных образований предоставлено право устанавливать дополнительные налоговые льготы, в том числе увеличивать размеры налоговых вычетов для многодетных семей. Поэтому вопрос может быть решен органами местного самоуправления.

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