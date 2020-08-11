Названы улучшающие настроение продукты

08:12, 11 августа 2020, ПАИ

Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала о том, какие продукты способствуют повышению настроения. Эксперт считает, это могут быть не только обладающие антидепрессивным эффектом бананы и шоколад. Об этом пишет газета «Известия».

«Жирные сорта рыбы способствуют улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания за счет содержащегося в них йода. Также морская капуста полезна, поскольку в ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников, а те, в свою очередь, влияют на выработку адреналина и норадреналина, а они задают тонус и поддерживают работоспособность», - рассказала Ирина Хвингия.

Для повышения настроения достаточно регулярно съедать 50 граммов орехов в сутки, добавила специалист. По ее мнению, лучше всего подойдут грецкие и фисташковые.

Хвингия также отметила, что существуют продукты, которые могут испортить настроение. По ее словам, к ним опосредованно можно отнести энергетические напитки.

«Вредно злоупотреблять кофеином и таурином. Продукты, которые точно являются вредителями, — это энергетические напитки. Одна такая банка равна примерно 10 чашкам кофе по содержанию таурина. Такая концентрация ничего хорошего мозгу не приносит. Там сначала идет энергетический подъем, а через какое-то непродолжительное время идет резкое падение, и состояние становится хуже, чем было изначально», - пояснила врач.