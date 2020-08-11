Руководитель «Псковжилстроя» станет гостем ПАИ-live

09:10, 11 августа 2020, ПАИ

11 августа гостем проекта ПАИ-live станет руководитель государственной компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

В проекте ПАИ-live мы продолжаем обсуждать с экспертами рынка перспективы рынка строительства жилой недвижимости в Псковской области. Об особенностях строительства, как будут меняться новые дома и микрорайоны, о клиентоориентированном подходе в работе пойдет разговор с руководителем государственной компании «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым.

Трансляцию, которая начнется в 10:00, можно будет смотреть на сайте Псковского агентства информации, а также в социальных сетях.