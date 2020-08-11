Более 30 административных правонарушений выявили сотрудники ГИБДД в Псковской области

09:09, 11 августа 2020, ПАИ

В Псковской области сотрудники ГИБДД выявили более 30 административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический».

В Новосокольническом и Локнянском районах сотрудники ГИБДД провели рейдовые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, предупреждению совершения ДТП, профилактике преступлений и правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения и правопорядка.

За два дня дорожных проверок выявлено 37 административных правонарушений. Привлечено к административной ответственности два водителя, не имеющих водительских удостоверений, но управляющих транспортными средствами.

Кроме того, был задержан водитель, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Так, 7 августа на автодороге в деревне Монино Новосокольнического района был остановлен автомобиль Honda HR-V под управлением 65-летнего мужчины.

В ходе разбирательства у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. В отношении гражданина составлен административный материал.