15-этажный дом на улице Балтийской в Пскове сдадут к концу августа

10:14, 11 августа 2020, ПАИ

В Пскове 15-этажный дом на улице Балтийской сдадут к концу августа. Об этом заявил директор государственной компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в эфире проекта ПАИ-live 11 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Абрамова, 15-этажный дом уже раскуплен, нет ни одной свободной квартиры. Он также рассказал, что здание планировали сдать до Нового года, но возникли вопросы с сетями, и поэтому все перенеслось на май. Сейчас все строительные работы завершены, идет обрамление лоджий и благоустройство прилегающей территории, которая завершится до конца текущей недели.

«Мы делаем анализ людей - кто основной покупатель и что они хотят. Это больше всего говорит о том, что наши дома качественные, качественнее, чем у остальных в Псковской области. Поэтому наши дома пользуются спросом», - сказал Абрамов.

По его мнению, цена на квартиры в компании «нормальная, не такая уж высокая, хотя чуть-чуть дороже, чем у конкурентов».