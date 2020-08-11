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Общество

Застройщик отметил рост спроса на новое жильё в Пскове

Спрос на новое жилье в Пскове увеличился. Фото Дарьи Хватковой.

В Пскове вырос спрос на новое жилье. Об этом заявил директор государственной компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в эфире проекта ПАИ-live 11 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Владислав Абрамов назвал причину, по которым в Пскове растет спрос на жилье в новостройках. По его словам, это правительство РФ, которое субсидирует ставку по ипотеке [льготная ипотека в 6% будет доступная до ноября. — ПАИ].

«И я уверен, что после ноября льготную ипотеку продлят», - сказал Абрамов.

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