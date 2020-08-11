Первые шоу-румы квартир с отделкой появятся в новостройке «Псковжилстроя» в Пскове

10:18, 11 августа 2020, ПАИ

В Пскове в новостройке по адресу Завеличенская, 28, появятся первые шоу-румы квартир с отделкой. Об этом заявил директор государственной компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в эфире проекта ПАИ-live 11 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владислава Абрамова, в этом доме уже продано 60 % квартир, осталась только одна секция, поскольку там будут готовить квартиры уже с отделкой.

«Мы там делаем шоу-румы, приводим людей и показываем им, какая у них будет квартира. После у нас будет старт продаж по этой секции. На этаже всего 4 квартиры (4 из 7)», - сказал гость эфира.

Дом будет сдан в мае следующего года, сейчас идет активная фаза строительства, пояснил Абрамов. «Сейчас заливают порядка 600 кубометров в месяц, планируется довести этот показатель до 1 тысячи. Это даст возможность, чтобы в мае сдали дом. Подрядчики псковские», - добавил директор «Псковжилстроя».