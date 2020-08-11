Владислав Абрамов: Мы убрали жилую секцию дома на Завеличенской ради парковки

10:18, 11 августа 2020, ПАИ

«В одном доме мы даже убрали одну секцию на улице Завеличенской, чтобы увеличить парковочные места. Мы не жадничаем», - сказал директор государственной компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в эфире проекта ПАИ-live 11 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Закон принят недавно: 0,82 % на одну квартиру парковочное место. Пока дома проходят по старой схеме, но стараемся что-то увеличить. Например, у нас еще будет 20-21 дом, там была зона отчуждения, мы ее используем под парковку. Но в старых домах мы ничего изменить не можем. Дальше варианты могут придумать управляющие компании», - пояснил Владислав Абрамов.

Кроме того, гость эфира рассказал, что компании пришлось остановить строительство восьми домов, поскольку нормативы были устаревшие. Позже, как подчеркнул Владислав Абрамов, эти дома были перепроектированы с учетом новых нормативов, строительство стартует в этом и следующем году.