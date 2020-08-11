«Псковжилстрой» создаст парк на дальнем Завеличье в Борисовичах

10:16, 11 августа 2020, ПАИ

В деревне Борисовичи Псковского района компания «Псковжилстрой» создаст парк. Об этом заявил директор государственной компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в эфире проекта ПАИ-live 11 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Запроектировали большой парк и рядом с ним маленький сквер. Были многие решения по тому, чтобы приводить парк в порядок еще с прошлой осени. По разным причинам его не получилось построить, но мы не отказываемся от него. Парк будет, но нужно немного повременить», - рассказал Абрамов.

По его словам, компания «Псковжилстрой» хотела попросить о помощи федеральный центр, вступив в программу «Комфортная городская среда», но необходимо, чтобы Псковский район также вступил в эту программу, компания-застройщик же просто «дает землю».

«Если мы бросим деньги в парк, то у нас не будет денег строить новые дома. Но люди ждут. Нам надо строить дома, обеспечивать жильем людей, а парк мы все равно построим. Подумаем как и построим», - сказал директор.

Кроме того, Владислав Абрамов заявил, что в Борисовичах около новостроек появятся и детские площадки: «В новостройках у нас есть целый набор — стандарт благоустройства. Сюда входят и детские площадки. Предусмотрены и скамейки для мам, и хорошие площадки. Это все будет в новых проектах, в старых ничего не можем уже изменить».